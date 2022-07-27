Песков заявил об отсутствии планов у Путина по встрече с израильской делегацией

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Владимир Путин не планирует встречаться с членами израильской правительственной делегации, которая приедет в Москву, чтобы урегулировать ситуацию вокруг работы Еврейского агентства "Сохнут" в России. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, слова которого передает РИА Новости.

Предстатели зарубежного правительства должны прибыть вечером 27 июля по заданию премьер-министра Израиля Яира Лапида и в координации с властями России.

В российской столице представители делегации проведут встречи с компетентными должностными лицами.

Ранее Лапид заявил, что возможное закрытие агентства "Сохнут" в Москве может серьезно повлиять на отношения Иерусалима и РФ.

До этого российский Минюст попросило ликвидировать еврейское агентство "Сохнут". Минюст подал соответствующий иск в суд. Беседу по нему назначили на 28 июля.

Агентство "Сохнут" занимается возвращением на родину евреев и оказывает поддержку репатриантам. Кроме того, организация работает с еврейскими общинами и ведет образовательные курсы.