Песков заявил об отсутствии планов у Путина по встрече с израильской делегацией

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
Владимир Путин не планирует встречаться с членами израильской правительственной делегации, которая приедет в Москву, чтобы урегулировать ситуацию вокруг работы Еврейского агентства "Сохнут" в России. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, слова которого передает РИА Новости.
Предстатели зарубежного правительства должны прибыть вечером 27 июля по заданию премьер-министра Израиля Яира Лапида и в координации с властями России.
В российской столице представители делегации проведут встречи с компетентными должностными лицами.
Ранее Лапид заявил, что возможное закрытие агентства "Сохнут" в Москве может серьезно повлиять на отношения Иерусалима и РФ.
До этого российский Минюст попросило ликвидировать еврейское агентство "Сохнут". Минюст подал соответствующий иск в суд. Беседу по нему назначили на 28 июля.
Агентство "Сохнут" занимается возвращением на родину евреев и оказывает поддержку репатриантам. Кроме того, организация работает с еврейскими общинами и ведет образовательные курсы.
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