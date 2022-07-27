В Кремле оценили инициативу сенаторов США о санкциях против поставок нефти РФ в Китай

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В Кремле надеются, что инициатива американских сенаторов о санкциях в отношении поставок нефти из России в Китай не будет реализована. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Там есть законотворческая инициатива одного из конгрессменов, если я не ошибаюсь. Будем надеяться, что эта инициатива так на начальной стадии и останется", – цитирует представителя Кремля "Интерфакс".

Ранее несколько сенаторов США призвали власти ввести санкции в отношении продажи российской нефти и других энергоносителей Китаю. По данным агентства Bloomberg, соответствующий законопроект подготовили сенаторы Марко Рубио, Рик Скотт и Кевин Крамер. Документ подразумевает ввод штрафов для любой организации, страхующей или регистрирующей танкеры, перевозящие нефть или сжиженный природный газ из России в Китай.

В ответ на данную инициативу официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь заявил, что китайские власти категорически против попыток США ввести односторонние санкции в данной области. По его словам, Пекин и Москва сотрудничают в торгово-экономическом плане на принципах равноправия, обоюдной выгоды и взаимного уважения.

Ситуация осложнилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

