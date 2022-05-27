В Кремле не прокомментировали пророчество Жириновского об Украине

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался давать комментарии на предсказание Владимира Жириновского о судьбе Украины, который назвал Владимира Зеленского последним украинским президентом, так как Украины не станет.

"Комментирование пророчеств не входит в мои обязанности, мы не обладаем такими компетенциями, предлагаем дождаться или их выполнения или невыполнения", – приводит "Газета.ру" его слова.

В свою очередь, Владимир Путин заявил, что большинство украинцев начинают осознавать, что Запад уготовил им судьбу расходного материала.

Президент РФ также заявил, что на Украине появляется все больше неонацистов, иностранных наемников.

Ситуация осложнилась после того, как 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.