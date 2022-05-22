Постпред Крыма заявил, что Украина не сохранится в нынешних границах

Фото: ТАСС/Александр Щербак
Украина не имеет шансов сохраниться в действующих границах, поскольку Киев игнорирует интересы национальных общин, заявил постоянный представитель Крыма при президенте России Георгий Мурадов. Об этом сообщает РИА Новости.
Он отметил, что украинское государство могло бы избежать такого сценария за счет федерализации, однако в настоящее время ее судьба выглядит предрешенной.
"Украина в том виде, в котором была, я думаю, уже не останется. Это уже бывшая Украина", – сказал Мурадов.
По словам Мурадова, нарушение прав государствообразующего русского народа сделало Украину нежизнеспособной.
Ранее замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что России все равно, признают ли страны G7 изменение границ Украины. По его словам, в данном вопросе важно лишь мнение людей, которые живут на этих территориях. Медведев призвал не забывать "прецедент Косово".
В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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