Высказывание президента Польши о ненормальности России неприемлемо – Песков

Фото: ТАСС/EPA/Andrzej Lange

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал высказывание польского лидера Анджея Дуды о ненормальности российского государства. Об этом сообщает "Газета.ру".

"Мы очень плохо относимся к такой риторике, она нам не нравится, и мы ее не приемлем. Россия – дружелюбная страна, сильная, уверенная в себе и абсолютно самостоятельная!" – сказал Песков.

Он отметил, что Москва настроена на дружеские отношения, однако из-за застилающей глаза ненависти некоторые польские политики не способны проявлять политическую мудрость.

В ходе выступления в Грузии президент Польши Анджей Дуда резко высказался о России. Причиной тому послужили якобы агрессивные действия РФ.

"Россия – ненормальная страна, это страна-агрессор", – сказал он.

Зампредседателя Госдумы Ирина Яровая назвала эти слова аморальными. По мнению депутата, польский лидер имеет искаженные представления о норме с точки зрения морали и исторической правды.