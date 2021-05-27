Высказывание президента Польши о ненормальности России неприемлемо – Песков

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал высказывание польского лидера Анджея Дуды о ненормальности российского государства. Об этом сообщает "Газета.ру".
"Мы очень плохо относимся к такой риторике, она нам не нравится, и мы ее не приемлем. Россия – дружелюбная страна, сильная, уверенная в себе и абсолютно самостоятельная!" – сказал Песков.
Он отметил, что Москва настроена на дружеские отношения, однако из-за застилающей глаза ненависти некоторые польские политики не способны проявлять политическую мудрость.
В ходе выступления в Грузии президент Польши Анджей Дуда резко высказался о России. Причиной тому послужили якобы агрессивные действия РФ.
"Россия – ненормальная страна, это страна-агрессор", – сказал он.
Зампредседателя Госдумы Ирина Яровая назвала эти слова аморальными. По мнению депутата, польский лидер имеет искаженные представления о норме с точки зрения морали и исторической правды.
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