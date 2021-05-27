Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Политика

10:49

В Госдуме отреагировали на высказывание Дуды о России как о "стране-агрессоре"

политика

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Зампредседателя Госдумы Ирина Яровая назвала аморальными слова президента Польши Анджея Дуды о России как о "стране-агрессоре".

"Заявление президента Польши аморально, прежде всего, перед своим народом, в семьях которого фашизм оставил неизгладимый след и который был спасен советским солдатом", – приводят ее слова в пресс-службе фракции "Единая Россия".

По мнению депутата, польский лидер имеет искаженные представления о норме с точки зрения морали и исторической правды. Она также добавила, что Россия всегда выступала за мир и честное взаимодействие.

Ранее глава Польши во время своего выступления в Грузии назвал Россию "ненормальной страной" и "страной агрессором". Он заявил, что поднимет вопрос отношений с Москвой в ходе заседаний Генассамблеи ООН и в рамках ОБСЕ.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать