В Госдуме отреагировали на высказывание Дуды о России как о "стране-агрессоре"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Зампредседателя Госдумы Ирина Яровая назвала аморальными слова президента Польши Анджея Дуды о России как о "стране-агрессоре".

"Заявление президента Польши аморально, прежде всего, перед своим народом, в семьях которого фашизм оставил неизгладимый след и который был спасен советским солдатом", – приводят ее слова в пресс-службе фракции "Единая Россия".

По мнению депутата, польский лидер имеет искаженные представления о норме с точки зрения морали и исторической правды. Она также добавила, что Россия всегда выступала за мир и честное взаимодействие.

Ранее глава Польши во время своего выступления в Грузии назвал Россию "ненормальной страной" и "страной агрессором". Он заявил, что поднимет вопрос отношений с Москвой в ходе заседаний Генассамблеи ООН и в рамках ОБСЕ.

