Спецоперация выполняется для упреждения масштабного конфликта в России – Путин

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Владимир Путин на заседании Совета законодателей заявил, что специальная военная операция на Украине выполняется для упреждения масштабного конфликта в России.

"Наши солдаты и офицеры предотвратили реальную опасность, которая уже нависла над нашей родиной, своим мужеством, решимостью, героизмом они упредили масштабный конфликт, который развернулся бы на нашей территории, но уже по чужим сценариям", – сказал Путин.

Российский лидер подчеркнул, что задачи специальной операции, которая началась в конце февраля, будут выполнены для создания гарантий мира и безопасности жителям Донецкой и Луганской народных республик, а также Крыма и всей России.

"Силам, которые исторически проводили и проводят курс на сдерживание России...такая самостоятельная, большая, огромная даже, по их представлениям, страна не нужна. Они полагают, что она представляет для них просто по факту своего существования опасность. Хотя это далеко не так. Они сами представляют для всего мира опасность", – добавил Путин.

Ранее директор второго департамента СНГ МИД РФ Алексей Полищук заявил, что спецоперация на Украине идет по плану. По его словам, она завершится тогда, когда будут выполнены ее задачи. Дипломат отметил, что, в частности, речь идет о защите мирного населения Донбасса.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

