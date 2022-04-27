В Кремле сообщили о дальнейшей проработке участия ООН и МККК в эвакуации с "Азовстали"

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Вопрос об участии представителей ООН и Международного комитета Красного Креста (МККК) в эвакуации мирных жителей с завода "Азовсталь" будет прорабатываться дальше, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Тема действительно была озвучена господином Гутерришем (в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле 26 апреля. – Прим. ред.), она будет дальше прорабатываться, конкретных договоренностей в этой области не было", – приводит ТАСС его слова.

Ранее представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик сообщил, что Владимир Путин согласился с привлечением ООН и Международного комитета Красного Креста к организации эвакуации мирных жителей Мариуполя с завода "Азовсталь".

Дюжаррик пояснил, что управление ООН по координации гуманитарных вопросов проведет соответствующие обсуждения с Минобороны РФ. Он выразил надежду, что они позволят реализовать достигнутые Гутерришем в Москве договоренности.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.