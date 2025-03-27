Путин заявил, что газификация Мурманской области должна быть выполнена до 2030 года

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Газификация Мурманской области должна быть завершена до 2030 года, заявил Владимир Путин в ходе пленарного заседания форума "Арктика – территория диалога".

"Подчеркну, эта задача не снимается", – добавил Путин.

По словам российского лидера, необходимо эффективно донастроить инструменты поддержки инвестиционной и деловой активности в Арктике, включая налоговые льготы, административные преференции и инфраструктурную подготовку земельных участков.

Кроме того, на форуме в Мурманске Путин заявил, что в Арктике необходимо расширить возможность портов и проработать строительство новых гаваней и верфей. Также президент РФ поручил правительству до 1 сентября разработать план по ликвидации аварийного жилья в регионе.

