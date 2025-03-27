Путин поручил кабмину разработать план по ликвидации аварийного жилья в Арктике

Фото: ТАСС/пресс-служба президента РФ/Алексей Никольский

Владимир Путин поручил кабмину к 1 сентября разработать план по ликвидации аварийного жилья в Арктике. Указ президент дал в ходе пленарного заседания форума "Арктика – территория диалога".

"Очень острая проблема для северян – это аварийное жилье. Поручаю правительству проработать план конкретных действий к 1 сентября текущего года, план по решению этой проблемы должен быть рассчитан не менее чем на 10 лет", – подчеркнул глава государства.

Кроме того, Путин поручил с 2026 года распространить действие программы "Доступное арендное жилье" на опорные населенные пункты Арктики.

"<...> чтобы арендное жилье стало более доступным для тех, кто начинает свою трудовую карьеру в регионе, кто хочет здесь жить и работать", – сказал российский лидер.

Президент подчеркнул, что Арктической ипотекой могут также воспользоваться участники СВО и работники оборонно-промышленного комплекса.

Ранее Путин поручил расширить возможности портов в Арктике и проработать строительство новых гаваней. По словам президента, Россия также должна вводить ледоколы нового поколения, в том числе атомные. Также в Арктике нужен и собственный торговый флот, включая грузовые и аварийно-спасательные суда.

Российский лидер отметил, что перед РФ стоят масштабные и системные задачи по развитию Арктики. Путин заявил, что предстоит укреплять транспортную, логистическую инфраструктуру, расширить возможности экономики, бизнеса с обязательной защитой чувствительных экосистем.