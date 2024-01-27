Путин объявил минуту молчания в память о погибших во время блокады Ленинграда

Фото: РИА Новости/POOL/Вячеслав Прокофьев

Владимир Путин перед спектаклем-концертом, посвященном 80-летию снятия блокады Ленинграда, объявил минуту молчания в память о погибших в годы обороны, сообщает РИА Новости.

"Сегодня мы отдаем дань глубочайшего уважения их отваге и мужеству, чтим память каждого участника обороны Ленинграда, каждого жителя осажденного и непокорившегося врагу города. Скорбим о тех, чья жизнь оборвалась в боях на Невском пятачке, у Ораниенбаума и Кронштадта, на Пулковских и Синявинских высотах, в водах Ладоги и Финского залива, о тех, кто обрел вечный покой на Смоленском, Серафимовском, Волковском, Пискаревском кладбищах, в бесчисленных братских могилах. Объявляется минута молчания", – заявил президент.

Он отметил, что сегодняшний день – особый, и его значение нельзя переоценить. Глава государства напомнил, что ровно 80 лет назад Ленинград полностью освободили от вражеской нацистской осады.

Как подчеркнул Путин, борьба, мужество и победа навсегда останутся одной из самых трагических, но и самых триумфальных страниц в истории России и всего мира. Он указал на то, что в директиве нацистов было указано, что город необходимо блокировать и стереть с лица земли, а возможные предложения о сдаче должны быть отклонены.

"Но самодовольный враг зря ждал капитуляции. Город сражался. Ленинградцы, бойцы Красной армии, встали стеной на пути у захватчиков", – заявил Путин.

Он напомнил, что 872 дня на подступах к Ленинграду шла ожесточенная битва, и победу одержали советские солдаты и офицеры, которые сражались за правду, свободу и справедливость, за своих близких, дом и Родину.

Ранее Путин возложил цветы к монументу Рубежный камень на Невском пятачке по случаю 80-й годовщины снятия блокады Ленинграда.

Президент ранее заявил, что люди, которые пережили блокаду Ленинграда, всегда будут нравственным примером для российских граждан. Он напомнил о единстве и сплоченности людей, оказавшихся в Ленинграде во время блокады.

