В Кремле рассказали о будущей работе Мединского

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Назначенный помощником президента РФ Владимир Мединский будет заниматься историческими вопросами и гуманитарной сферой, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
По его словам, в ближайшее время будут определены полномочия заместителя главы администрации президента Дмитрия Козака.
"По Козаку расскажу на днях, как только все будет уточнено", – приводит слова Пескова "Интерфакс".
При этом пресс-секретарь президента сообщил, что "Мединский будет заниматься вопросами координации государственной политики в исторической и гуманитарной сферах".
24 января стало известно, что Владимир Путин назначил своими помощниками бывшего главу Минэкономразвития Максима Орешкина и бывшего главу Минкультуры Владимира Мединского.
Мединский в 2002-2004 годах был руководителем исполкома МГРО партии "Единая Россия". С 2003 по 2011 год – депутат Госдумы. 21 мая 2012 года назначен министром культуры.
Орешкин с 2013 по 2015 год работал директором департамента долгосрочного стратегического планирования министерства финансов, с 2015 по 2016 год был замминистра финансов РФ. Чиновник занимал пост главы Минэкономразвития с 2016 года.
Мединского в новом правительстве сменила начальник департамента кинематографии Ольга Любимова. Минэкономразвития после ухода Орешкина возглавил бывший губернатор Пермского края Максим Решетников.
Ранее Путин ввел новую должность – зампредседателя Совета безопасности РФ. На эту позицию он назначил Дмитрия Медведева, ранее занимавшего пост премьер-министра страны.
До этого президент РФ подписал указ, согласно которому у премьер-министра будет девять заместителей, в том числе один вице-премьер. Ранее заместителей было 10.
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