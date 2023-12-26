Шойгу доложил Путину о повреждении БДК "Новочеркасск" при ударе ВСУ по Феодосии

Фото: телеграм-канал "Владимир Рогов"

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину об ударе Вооруженных сил Украины по Феодосии, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, в результате атаки был поврежден большой десантный корабль "Новочеркасск".

В ночь на 26 декабря Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Феодосию. Как рассказал глава Крыма Сергей Аксенов, в результате в районе порта случилась детонация, которая привела к возгоранию. После он уточнил, что пожар локализовали.

Жителей расположенных поблизости от Феодосийского морского торгового порта домов эвакуировали. В результате вражеской атаки погиб один человек, еще четверо пострадали. По словам Аксенова, повреждения получили шесть зданий.

В Минобороны РФ отметили, что корабль "Новочеркасск" получил повреждения. При этом российские системы ПВО ликвидировали два самолета Су-24 в районе населенного пункта Жовтень, с которых производился запуск управляемых ракет, уточнили в ведомстве.



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