26 декабря, 12:07Происшествия
Корабль "Новочеркасск" получил повреждения в Феодосии в ходе отражения атаки ВСУ
Фото: телеграм-канал Mash
Корабль "Новочеркасск" получил повреждения в Феодосии во время отражения атаки Вооруженных сил Украины. Об этом рассказали в министерстве обороны России.
"Сегодня ночью в ходе отражения удара Вооруженных сил Украины с применением авиационных управляемых ракет в пункте базирования Феодосия получил повреждения большой десантный корабль "Новочеркасск", – передает РИА Новости сообщение ведомства.
При этом, как уточнило оборонное министерство, российские системы противовоздушной обороны ликвидировали два самолета Су-24 в районе населенного пункта Жовтень, с которых производился запуск управляемых ракет.
В ночь на 26 декабря украинская армия атаковала Феодосию. Как уточнил глава Крыма Сергей Аксенов, в результате в районе порта произошла детонация и вспыхнуло возгорание, в настоящее время его локализовали.
Жителей расположенных поблизости от Феодосийского морского торгового порта домов эвакуируют после атаки ВСУ, территория оцеплена.
В результате вражеской атаки погиб один человек, еще двое пострадали. По словам Аксенова, повреждения получили шесть зданий.
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