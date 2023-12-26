Корабль "Новочеркасск" получил повреждения в Феодосии в ходе отражения атаки ВСУ

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Корабль "Новочеркасск" получил повреждения в Феодосии во время отражения атаки Вооруженных сил Украины. Об этом рассказали в министерстве обороны России.

"Сегодня ночью в ходе отражения удара Вооруженных сил Украины с применением авиационных управляемых ракет в пункте базирования Феодосия получил повреждения большой десантный корабль "Новочеркасск", – передает РИА Новости сообщение ведомства.

При этом, как уточнило оборонное министерство, российские системы противовоздушной обороны ликвидировали два самолета Су-24 в районе населенного пункта Жовтень, с которых производился запуск управляемых ракет.

В ночь на 26 декабря украинская армия атаковала Феодосию. Как уточнил глава Крыма Сергей Аксенов, в результате в районе порта произошла детонация и вспыхнуло возгорание, в настоящее время его локализовали.

Жителей расположенных поблизости от Феодосийского морского торгового порта домов эвакуируют после атаки ВСУ, территория оцеплена.

В результате вражеской атаки погиб один человек, еще двое пострадали. По словам Аксенова, повреждения получили шесть зданий.



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