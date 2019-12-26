Кремль заявил о наличии средств для завершения "Северного потока – 2"

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о существующих мощностях, которые помогут достроить газопровод "Северный поток – 2". Об этом сообщает "Газета.ру".

Дмитрий Песков напомнил слова Владимира Путина о том, что никакие санкции не способны помешать реализации проекта, поскольку Россия имеет собственный трубоукладчик.

При этом на вопрос, когда строительство газопровода может быть завершено, Песков ответил: "Чем раньше, тем лучше".

Санкции США в отношении газопроводов "Северный поток – 2" и "Турецкий поток" вступили в силу 21 декабря. Президент США Дональд Трамп подписал военный бюджет на 2020 финансовый год, который среди прочего предполагает ограничения против газопровода.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подчеркнул, что Москва должным образом отреагирует на действия США. Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил членам правительства разработать ответные меры. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко подтвердила работу над ними.

Газопровод "Северный поток – 2" пройдет по территориям Германии, Дании, России, Финляндии и Швеции. Мощность объекта после запуска составит порядка 55 миллиардов кубометров газа в год.

