Президент получает всю информацию о трагедии на шахте "Листвяжная" в Кузбассе – Песков

Фото: пресс-служба правительства Кемеровской области/ТАСС

Владимир Путин получает всю необходимую информацию о трагедии на шахте "Листвяжная" в Кузбассе. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По его словам, президент знает о гибели шахтеров, которые находились внутри, а также о спасателе, которому удалось выжить.

"Президент Путин, собственно, до поздней ночи (вчера находился. – Прим. ред.) и сегодня находится в постоянном контакте с (Сергеем. – Прим. ред.) Цивилевым, губернатором Кузбасса. Он получает всю информацию", – цитирует Пескова ТАСС.

Он добавил, что Путин глубоко соболезнует и скорбит из-за трагедии.

Утром 25 ноября стало известно о задымлении на шахте "Листвяжная" в городе Белове. Предварительно, очаг пожара находился в вентиляционной штольне. При этом возгорание не вызвало разрушений внутри шахты.

Сообщалось, что в результате аварии погибли 52 человека. Позднее в МЧС уточнили информацию. Спасатели заявили, что жертвами стали 46 шахтеров и 5 горноспасателей.

Позже стало известно, что один из спасателей выжил. Ему предварительно поставили диагноз "отравление угарным газом и переохлаждение". Врачи оценили его состояние как средней степени тяжести.

Председатель СК Александр Бастрыкин передал в центральный аппарат ведомства два уголовных дела по факту ЧП. Расследование ведется по статьям "Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц" и "Халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух и более лиц".

