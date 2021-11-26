Врио главы МЧС допустил ухудшение ситуации на шахте "Листвяжная"

14:34
Фото: ТАСС/Максим Киселев
Первичные данные проб воздуха в шахте "Листвяжная", где произошла трагедия, показали, что ситуация внутри нее продолжит ухудшаться. Об этом сообщил в эфире телеканала "Россия 24" врио главы МЧС РФ Александр Чуприян.
"Только что вышли все отделения, они принесли пробы. Эти пробы сейчас обрабатываются. Первичные данные показывают, нами предполагается, что будет хуже ситуация", – отметил он.
О задымлении на шахте "Листвяжная" в городе Белове стало известно утром 25 ноября. Предварительно, очаг пожара находился в вентиляционной штольне. При этом возгорание не вызвало разрушений внутри шахты.
Сообщалось, что в результате аварии погибли 52 человека. Позднее в МЧС уточнили информацию. Спасатели заявили, что жертвами стали 46 шахтеров и 5 горноспасателей.
Председатель СК Александр Бастрыкин передал в центральный аппарат ведомства два уголовных дела по факту ЧП. Расследование ведется по статьям "Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц" и "Халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух и более лиц".
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