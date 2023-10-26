Песков оценил идею Минсельхоза запретить вывоз из РФ отдельных видов мяса птицы

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Минсельхоз России четко выполняет свои функции по урегулированию ситуации с ценами на курицу в соответствии с поручением Владимира Путина, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Об этом он сказал, комментируя предложение ведомства о введении временного запрета на экспорт отдельных видов мясо птицы.

На вопрос журналистов о том, как такую инициативу восприняли в Кремле, пресс-секретарь главы государства ответил, что эта тема – прерогатива министерства сельского хозяйства.

"Путин говорил о том, что правительство должно оперативно принимать меры по регулированию рынка, кроме того, там должны быть меры по регулированию селекционного потенциала и так далее. Поэтому здесь Минсельхоз четко выполняет свои функции", – резюмировал он.

Ранее сообщалось, что в России хотят ввести на полгода запрет на экспорт отдельных видов мяса птицы. С таким предложением выступило министерство сельского хозяйства РФ. Уточнялось, что данные меры могут помочь в сдерживании роста потребительских цен.

До этого Путин попросил главу Минсельхоза РФ Дмитрия Патрушева рассказать о причинах роста цен на мясо птицы. Глава государства потребовал от правительства оперативной реакции на ситуацию на рынке.

Так, в сентябре цены на курицу увеличились на 5,67%, а на яйца – на 7,83%. К 16 октября мясо птицы возросло в стоимости еще на 2,5%, а яйца продержались на сентябрьском уровне – 7,8%.



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