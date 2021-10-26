В Кремле учтут отказ Татарстана от переименования должности президента

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Мнение парламента Татарстана не поддерживать отказ от названия "президент" для главы республики будет учитываться. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, это лишь мнение на законопроект. Он также заметил, что в рамках работы по нему власти с уважением относятся к мнению каждого из субъектов России, но это одно из мнений, которое будет учитываться, сообщает РИА Новости.

"В данном случае речь не идет о фиксации какого-то положения де-юре, это именно мнение, которое высказано, и примечательно, что в рамках рабочего процесса высказываются разные мнения. Они все будут учитываться", – сказал представитель Кремля.

Ранее парламент Республики Татарстан не поддержал проект федерального закона "Об общих принципах организации публичной власти в субъектах РФ".

Согласно документу, высшие должностные лица всех регионов страны получат наименование "глава субъекта РФ". В настоящий момент глава Татарстана является президентом республики.

Законопроект "Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации" был внесен в Госдуму 27 сентября. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также отметил, что должность президента в стране должна быть одна.