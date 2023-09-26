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26 сентября, 14:22

Политика

Песков подтвердил предстоящую поездку Путина в Киргизию

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Владимир Путин в октябре планирует посетить Киргизию и встретиться там с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее о планах провести встречу с российским лидером в Киргизии заявил Лукашенко. По его словам, она была назначена на 15 октября.

"Можем подтвердить. Действительно, такая поездка у президента планируется", – сказал пресс-секретарь Путина.

При этом о дате поездки президента РФ в Киргизию Песков обещал сообщить позже. Между тем согласование визита Путина в Северную Корею еще на рассмотрении, но он не совпадает с поездкой туда главы МИД РФ Сергея Лаврова, добавил представитель Кремля.

До этого Россию посетил лидер КНДР Ким Чен Ын. Его встреча с Путиным продлилась в общей сложности больше пяти часов. Помимо переговоров с делегациями, лидерам двух стран удалось побеседовать лично.

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