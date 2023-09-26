Песков не знаком с какими-либо фактами того, что Исинбаева "продавала Родину"

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался комментировать обвинения в адрес двукратной олимпийской чемпионки в прыжках с шестом Елены Исинбаевой.

По его словам, ему неизвестно о каких-либо действиях спортсменки, которые можно было бы счесть предательством Родины.

"Я не знаком с какими-то фактами, когда Исинбаева бы "продавала Родину". Мне о них неизвестно. Поэтому я не могу в данном случае ничего комментировать", – сказал представитель Кремля.

До этого спортсменка отметила, что никогда не состояла в Вооруженных силах России, а звание майора, которое ей присвоили за выступление в составе ЦСКА, назвала "номинальным".

Позже министр спорта РФ Олег Матыцин назвал такие заявления Исинбаевой недопустимыми. По его словам, нельзя так относиться к гражданской позиции и событиям, происходящим на Родине. Он подчеркнул, что каждый человек, который любит свою страну, отрицательно отнесется к таким заявлениям.

В свою очередь, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков призвал не забывать о заслугах спортсменки перед страной. Он напомнил, что Исинбаева ничего не осуждала и никого не критиковала. При этом, по его словам, совершенно не важно, где спортсменка живет.

Позже стало известно, что Исинбаева сохранила членство в комиссии спортсменов Международного олимпийского комитета. Фамилия россиянки значится в составе комиссии, опубликованном на сайте организации. Спортсменка является членом комиссии с 2016 года.

Елена Исинбаева, кроме побед на Олимпиадах в Афинах и Пекине, получила бронзу на Играх в Лондоне. Также она три раза выигрывала чемпионаты мира и четыре раза – чемпионаты мира в помещении. В числе ее заслуг зафиксирован еще и мировой рекорд в прыжках с шестом на открытом воздухе (5,06 метра). В августе 2016 года она завершила спортивную карьеру.