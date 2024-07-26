Песков прокомментировал слова Помпео о ленд-лизе на 500 млрд долларов для Киева

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Кремль не питает иллюзий по поводу политического истеблишмента США, отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Так он прокомментировал колонку бывшего госсекретаря Штатов Майкла Помпео, поссвященную вероятному мирному плану кандидата на пост президента страны Дональда Трампа по конфликту на Украине.

"Мы никогда не носили и не носим розовые очки. Этот упомянутый вами один из кандидатов в президенты США (Дональд Трамп. – Прим. ред.) является представителем политической элиты США, которая сейчас вся абсолютно страдает от тотальной русофобии", – цитирует представителя Кремля ТАСС.

Он также напомнил, что санкционная гонка Штатов против России берет свое начало в период президентства Трампа. В этом отношении бывший американский лидер не слишком отличается для Москвы от всех прочих, отметил Песков.

Вместе с тем пресс-секретарь российского лидера обратил внимание, что Трамп проявляет больше политической мудрости в вопросах сохранения каналов для диалога, "но де-факто это особого влияния ни на что не оказывает".

Помпео опубликовал свою колонку в соавторстве с экс-советником предвыборной кампании Трампа Дэвидом Урбаном. По их мнению, претендент на должность американского президента включил в свой мирный план ленд-лиз на 500 миллиардов долларов для Киева, "реальные санкции" против России, отмену ограничений на поставки и использование Украиной оружия и вступление страны в Евросоюз и НАТО.

Политики также обратили внимание на отсутствие каких-либо доказательств намерений Трампа склонить Украину к капитуляции.

Между тем сам экс-президент США во время телефонного разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским напомнил ему о том, что Россия в свое время одержала верх в войнах с Адольфом Гитлером и Наполеоном Бонапартом. Таким образом американский политик призвал его закончить конфликт на Украине.