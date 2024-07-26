Hill: в команде Зеленского тревога из-за поездок Орбана и возможного избрания Трампа

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В команде украинского лидера Владимира Зеленского нарастает тревога из-за последних политических событий в мире, передает издание Hill.

Причиной тревоги в Киеве стали встречи премьера Венгрии Виктора Орбана с Владимиром Путиным и с экс-президентом США Дональдом Трампом. Кроме того, киевский режим обеспокоен высокими шансами на переизбрание Трампа и его выбором сенатора Джеймса Дэвида Вэнса в качестве вероятного вице-президента.

"В совокупности эти факторы свидетельствуют о переменах в геополитическом ландшафте, что потенциально вынудит Зеленского пересмотреть свою стратегию и активизировать усилия по сближению с Дональдом Трампом и его лагерем", – пишет издание.

В материале отмечается, что для Киева приоритетом остается сохранение потока военной помощи из США, так как в случае возвращения Трампа в Белый дом украинские власти ожидают его сокращения. Отмечается, что в команде Трампа много противников поддержки Киева, а потенциальный вице-президент сенатор Вэнс также настроен против помощи Украине.

Венгерский премьер посетил Киев 2 июля. В рамках встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским он предложил Украине рассмотреть возможность прекращения огня в целях начала переговоров.

После этого политик направился в Москву. Там он принял участие во встрече с Владимиром Путиным. В ходе беседы они обсуждали мирные инициативы, предложенные российским президентом.

8 июля премьер Венгрии прибыл в Китай, где провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. Визит в страну Орбан подтвердил публикацией на своей странице в соцсети Х, которую он сопроводил подписью "Мирная миссия 3.0".

Затем Орбан встретился с Трампом, с которым также обсудил вопросы урегулирования конфликта на Украине.