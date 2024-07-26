Экс-госсекретарь США Помпео заявил, что Трамп может восстановить мир на Украине силой

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Вероятный мирный план по конфликту на Украине, который попытается реализовать кандидат в президенты США Дональд Трамп, представил бывший госсекретарь страны Майкл Помпео, передает News.ru со ссылкой на колонку политика для The Wall Street Journal.

По словам Помпео, Трамп включил в план ленд-лиз на 500 миллиардов долларов для Киева, "реальные санкции" против России, отмену ограничений на поставки и использование Украиной оружия и вступление страны в Евросоюз и НАТО. Его соавтором стал экс-советник предвыборной кампании Трампа Дэвид Урбан.

Авторы представленного плана обратили внимание на отсутствие каких-либо доказательств намерений Трампа склонить Украину к капитуляции. Они напомнили, что в противовес этому в период своего президентства политик отменил запрет на поставки Киеву ракет Javelin.

"В то время как (действующий президент США Джо. – Прим. ред.) Байден ввязался в войну из-за слабости, Трамп может восстановить мир с помощью силы", – подчеркнул Помпео в материале.

Между тем Трамп во время телефонного разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским напомнил ему о том, что Россия в свое время одержала верх в войнах с Адольфом Гитлером и Наполеоном Бонапартом. Таким образом американский политик призвал его закончить конфликт на Украине.