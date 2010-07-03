Совфед одобрил закон об увеличении пособий на ребенка

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В ходе пятничного заседания Совета Федерации сенаторы одобрили закон о введении для малоимущих семей ежемесячных выплат на первого и второго ребенка от 1,5 до 3 лет в размере регионального прожиточного минимума. Об этом пишет ТАСС.

Также документ меняет критерий нуждаемости с 1,5-кратной на двукратную величину прожиточного минимума в конкретном субъекте страны. То есть получить выплаты смогут семьи, доход которых находится на уровне ниже двукратной величины данного показателя для трудоспособного населения.

Ранее министр труда и социальной защиты Максим Топилин прокомментировал возможность продления программы материнского капитала до 2025 года. Глава Минтруда не исключил подобного сценария, но добавил, что детально этот вопрос в правительстве пока не обсуждался.

16 июля стало известно, что московские власти намерены внедрить новую модель помощи малоимущим семьям с детьми. Как показал анализ, наиболее эффективной является помощь таким семьям в трудоустройстве. В пилотной программе представлены меры по повышению конкурентоспособности и востребованности на рынке труда и оказанию содействия в поиске работы для трудоспособных граждан. Поучаствовать смогут столичные семьи с детьми, совокупный доход которых ниже прожиточного минимума.