Президент Ирана выразил поддержку Путину в связи с событиями 24 июня

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Президент Ирана Эбрахим Раиси выразил полную поддержку российскому руководство в телефонном разговоре с Владимиром Путиным. Об этом сообщается на сайте российского президента.

"Обсуждены перспективы дальнейшего развития взаимовыгодного двустороннего сотрудничества с акцентом на практическую реализацию имеющихся договорённостей в области торговли, энергетики и транспорта", – говорится в сообщении.

Кроме того, лидеры стран обсудили вопросы международной повестки, включая обеспечение стабильности в Закавказье и сирийское урегулирование.

Путин поздравил руководство и народ Ирана с наступающим праздником Курбан-байрам. Было условлено продолжать поддерживать личные контакты.

Ситуация обострилась вечером 23 июня после того, как основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил об ударе ВС РФ по своим тыловым лагерям и призвал сторонников выступить против военного руководства страны. Эти данные позже опровергли и в Минобороны, и в ФСБ.

Следственное управление ФСБ РФ возбудило уголовное дело в отношении основателя ЧВК "Вагнер" по факту организации вооруженного мятежа.

Вечером 24 июня белорусский лидер Александр Лукашенко по согласованию с Путиным провел переговоры с Пригожиным. Глава ЧВК принял предложение президента Белоруссии об остановке движения на территории РФ и дальнейших шагах по деэскалации напряжения.

ЧВК "Вагнер" возвращается в полевые лагеря