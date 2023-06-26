14:39Политика
Президент Ирана выразил поддержку Путину в связи с событиями 24 июня
Фото: ТАСС/APA
Президент Ирана Эбрахим Раиси выразил полную поддержку российскому руководство в телефонном разговоре с Владимиром Путиным. Об этом сообщается на сайте российского президента.
"Обсуждены перспективы дальнейшего развития взаимовыгодного двустороннего сотрудничества с акцентом на практическую реализацию имеющихся договорённостей в области торговли, энергетики и транспорта", – говорится в сообщении.
Кроме того, лидеры стран обсудили вопросы международной повестки, включая обеспечение стабильности в Закавказье и сирийское урегулирование.
Путин поздравил руководство и народ Ирана с наступающим праздником Курбан-байрам. Было условлено продолжать поддерживать личные контакты.
Ситуация обострилась вечером 23 июня после того, как основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил об ударе ВС РФ по своим тыловым лагерям и призвал сторонников выступить против военного руководства страны. Эти данные позже опровергли и в Минобороны, и в ФСБ.
Следственное управление ФСБ РФ возбудило уголовное дело в отношении основателя ЧВК "Вагнер" по факту организации вооруженного мятежа.
Вечером 24 июня белорусский лидер Александр Лукашенко по согласованию с Путиным провел переговоры с Пригожиным. Глава ЧВК принял предложение президента Белоруссии об остановке движения на территории РФ и дальнейших шагах по деэскалации напряжения.
ЧВК "Вагнер" возвращается в полевые лагеря
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