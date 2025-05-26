26 мая, 19:32Экономика
Песков заявил, что РФ не обсуждает зерновую сделку в ходе переговоров по Украине
Фото: 123RF/fotokostic
Зерновая сделка в настоящее время не обсуждается в ходе переговоров по Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Сейчас другая модальность переговоров", – сказал Песков в ответ на вопрос, является ли эта сделка принципиальным вопросом для Турции.
При этом пресс-секретарь лидера РФ выразил признательность Анкаре за посредничество в урегулировании ситуации. Он объяснил, что Турция предоставила место и предлагает свои посреднические услуги.
"Как и всем другим странам, мы признательны нашим турецким коллегам и друзьям", – уточнил Песков.
Ранее СМИ предположили, что турецкий Стамбул станет наиболее вероятной площадкой для второго раунда прямых переговоров между Киевом и Москвой. По словам собеседников журналистов, о деталях будущей встречи можно быть объявлено в скором времени.
Другие дипломатические источники отметили, что переговорный процесс по урегулированию кризиса на площадке в Стамбуле продолжается в закулисном режиме. При этом пока нет ясности в том, где продолжатся встречи на официальном уровне.
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