Путин заявил, что уверен в хорошем будущем России

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Будущее имеют все, однако оно бывает разным. У РФ оно будет хорошим, поскольку граждане страны осознают свои желания и стремление к знаниям. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Владимира Путина.

По его словам, государство имеет устойчивую систему образования и большое количество ресурсов. Также президент перечислил причины своей уверенности.

"Во-первых, потому что мы знаем, чего мы хотим и знаем, какими средствами мы добиваемся наших целей. Во-вторых, у нас огромные ресурсы. Прежде всего, людские ресурсы, человеческие ресурсы", – подчеркнул глава страны.

До этого Путин заявил, что на сегодняшний день заметен особый момент мощной консолидации и обострения национального чувства народа РФ. Девять лет противник ведет войну, а Россия при помощи спецоперации хочет остановить ее, указал он.

Ранее президент РФ сообщал, что первоочередной заботой российских властей должно оставаться повышение уровня жизни граждан. Реальные доходы россиян начали расти, отмечал он.