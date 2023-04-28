Главной заботой властей РФ должно оставаться повышение качества жизни граждан – Путин

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Первоочередной заботой российских властей должно оставаться повышение уровня жизни граждан. Об этом заявил Владимир Путин.

"В целом рост благосостояния народа – наша общая первейшая задача", – цитирует его ТАСС.

По словам президента РФ, реальные доходы россиян начали расти.

"Пока скромно, но все-таки", – указал он в ходе выступления перед Советом законодателей России при Федеральном собрании РФ.

Также Путин добавил, что прогнозы по росту российской экономики остаются в стабильном состоянии. Даже те, кто не желали видеть наличие перспектив, будут это делать, сказал президент.

"Посмотрите на прогнозы международных тех же организаций, прогнозы по росту российской экономики. Там все более менее стабильно у нас", – заключил глава государства.

До этого в Госдуму внесли законопроект, который предусматривает запуск новой программы долгосрочных сбережений граждан. Согласно пояснительной записке, эта программа является простым и интересным финансовым продуктом для россиян, его пополнение при стимулирующей финансовой поддержке государства возможно как личными средствами граждан, так и пенсионными накоплениями.

Ранее помощник президента РФ по экономике Максим Орешкин заявил, что в этом году ожидается рост заработных плат в России. Он считает, что по итогам апреля он должен составить порядка 10% от уровня прошлого года.

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