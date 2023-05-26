14:21Политика
Песков заявил, что Путин открыт для диалога с Шольцем в интересах РФ
Фото: kremlin.ru
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал заявление канцлера Германии Олафа Шольца о планах провести телефонный разговор с Владимиром Путиным, сообщает "Газета.ру".
По словам представителя Кремля, немецкий канцлер еще не звонил, однако российский лидер остается открытым для диалога, преследуя цель защиты интересов страны.
"Информации о том, что Германия инициирует телефонный разговор, я не имею. Разговаривать надо", – сказал он.
Ранее Шольц заявил, что со временем намеревается провести телефонный разговор с Владимиром Путиным и обсудить ситуацию на Украине. По его словам, уже прошло много времени с последней беседы с российским президентом.
До этого Шольц заявил, что Украина продолжит получать западные вооружения и после завершения конфликта с Россией. При этом он отметил, что этот вопрос странами Запада пока не обсуждался.
Кроме того, он заявлял, что власти ФРГ не будут осуществлять односторонних шагов в вопросе поставок оружия на Украину, чтобы предотвратить эскалацию между НАТО и Россией. Страна действует исключительно по согласованию с партнерами, говорил Шольц.
По словам канцлера ФРГ, Германия делает все возможное, чтобы не допустить эскалацию "в направлении войны России с НАТО".
Шольц указал на несоответствие Украины для вступления в НАТО
Читайте также