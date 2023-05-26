Песков заявил, что Путин открыт для диалога с Шольцем в интересах РФ

Фото: kremlin.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал заявление канцлера Германии Олафа Шольца о планах провести телефонный разговор с Владимиром Путиным, сообщает "Газета.ру".

По словам представителя Кремля, немецкий канцлер еще не звонил, однако российский лидер остается открытым для диалога, преследуя цель защиты интересов страны.

"Информации о том, что Германия инициирует телефонный разговор, я не имею. Разговаривать надо", – сказал он.

Ранее Шольц заявил, что со временем намеревается провести телефонный разговор с Владимиром Путиным и обсудить ситуацию на Украине. По его словам, уже прошло много времени с последней беседы с российским президентом.

До этого Шольц заявил, что Украина продолжит получать западные вооружения и после завершения конфликта с Россией. При этом он отметил, что этот вопрос странами Запада пока не обсуждался.

Кроме того, он заявлял, что власти ФРГ не будут осуществлять односторонних шагов в вопросе поставок оружия на Украину, чтобы предотвратить эскалацию между НАТО и Россией. Страна действует исключительно по согласованию с партнерами, говорил Шольц.

По словам канцлера ФРГ, Германия делает все возможное, чтобы не допустить эскалацию "в направлении войны России с НАТО".