Шольц заявил, что Киев будет получать западное оружие и после завершения конфликта

Фото: AP Photo/Gregor Fischer, File

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Украина продолжит получать западные вооружения и после завершения конфликта с Россией. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на интервью политика телеканалу Welt.

"В будущем нам также придется говорить о гарантиях безопасности. <...> Эти гарантии безопасности включают в себя вопрос о том, в какой мере мы будем оснащать Украину оружием в будущем", – сказал глава германского правительства.

При этом он отметил, что этот вопрос странами Запада пока не обсуждался. Что касается членства Украины в НАТО, то, по словам Шольца, в ближайшем будущем о ее вступлении речи не идет, поскольку она пока не в состоянии удовлетворить критерии Альянса.

Ранее зампостпреда КНР при ООН Гэн Шуан заявил, что постоянные поставки оружия в зону конфликта на Украине приводит лишь к его эскалации и усложняет начало переговоров. По его словам, у украинского кризиса нет военного решения.

