Стоимость отправленного США Киеву оборудования завысили из-за путаницы – Пентагон

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Стоимость переданной техники Киеву была завышена из-за несоответствия в категориях оценки. Об этом сообщила представитель Пентагона Сабрина Сингх.

"В ходе нашего регулярного процесса контроля за отправленной помощью министерство обнаружило несоответствия в оценке", – приводит ее слова РИА Новости.

По ее словам, ошибка произошла из-за того, что в некоторых случаях использовалось понятие восстановленная стоимость, а не чистая балансовая стоимость. Это привело к тому, что стоимость оборудования была завышена, сообщила Сингх.

Представитель Пентагона уточнила, что завышение оценки не повлияло на поддержку США Украины или способность предоставлять оборудование.



До этого СМИ, ссылаясь на высокопоставленный источник в оборонном ведомстве Соединенных Штатов, сообщили, что Пентагон ошибочно завысил стоимость переданной на Украину техники на 3 миллиарда долларов. По словам источника, данной ошибкой можно воспользоваться, чтобы поставить дополнительное вооружение Киеву.