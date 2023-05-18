Пентагон ошибочно завысил стоимость поставленной Украине техники на 3 млрд долларов – СМИ

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Пентагон ошибочно завысил стоимость переданной Киеву техники на 3 миллиарда долларов. Об этом пишет Reuters, ссылаясь на высокопоставленный источник в оборонном ведомстве Соединенных Штатов.

"Мы обнаружили несовпадения в том, как мы оценили поставленную технику", – признался собеседник агентства.

По его словам, этой ошибкой можно воспользоваться, чтобы поставить новое вооружение на Украину.

Ранее сенатор США Джим Риш заявил, что выступает за эскалацию напряженности в отношениях с РФ во имя наращивания поддержки Украины. Конгрессмен отметил, что поддерживает передачу Киеву практически всех видов вооружения, в том числе истребителей F-16. Однако он добавил, что это не касается ядерного оружия.

До этого посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов отметил, что страны Запада во главе с США, решив поставлять на Украину боеприпасы с обедненным ураном, подводят мир к ядерному Армагеддону.

