НАТО примет многолетнюю программу по перевооружению Украины на саммите в Вильнюсе

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Лидеры стран НАТО примут многолетнюю программу военной помощи Украине для ее полного перевооружения по западному образцу во время саммита в Вильнюсе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на генсека НАТО Йенса Столтенберга.

"На саммите в Вильнюсе страны Альянса примут многолетнюю программу военной помощи Украине, направленную на обеспечение ее полного перехода с доктрин и вооружений советского образца на западные", – заявил он.

Ранее Столтенберг предупредил, что предоставление союзниками Украине двусторонних гарантий безопасности приблизит Альянс к применению 5-й статьи устава блока.

В статье сказано, что при вооруженном нападении на одну из стран – члена НАТО будет считаться, что нападение произошло на блок в целом.

До этого сообщалось, что НАТО во время саммита обсудит предоставление военной помощи Украине, но не примет ее в Альянс.

