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18:34

Политика

В США заявили, что еще не приняли решение о поставке Киеву ракет большой дальности

Фото: РИА Новости/Стрингер

США, несмотря на действия Великобритании, еще не принимали решение о передаче ракет большой дальности Украине. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

"Что касается любых других изменений в отношении ракетных систем большей дальности, наша политика и наши решения в этом вопросе не изменились", – цитирует его ТАСС.

Ранее министр обороны Британии Бен Уоллес сообщил о передаче Киеву крылатых ракет большой дальности Storm Shadow. Он также сообщил, что все обещанные Киеву танки Challenger 2 были доставлены на Украину.

В свою очередь, вице-спикер Совета Федерации России Константин Косачев назвал решение британских властей о ракетах Storm Shadow безответственным. Россия должна ответить на подобное жестким и ощутимым для Украины образом, сказал он.

Украина может получить ракеты большой дальности от Великобритании – СМИ

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Сюжет: Спецоперация на Украине
политика
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