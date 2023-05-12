В США заявили, что еще не приняли решение о поставке Киеву ракет большой дальности

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США, несмотря на действия Великобритании, еще не принимали решение о передаче ракет большой дальности Украине. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

"Что касается любых других изменений в отношении ракетных систем большей дальности, наша политика и наши решения в этом вопросе не изменились", – цитирует его ТАСС.

Ранее министр обороны Британии Бен Уоллес сообщил о передаче Киеву крылатых ракет большой дальности Storm Shadow. Он также сообщил, что все обещанные Киеву танки Challenger 2 были доставлены на Украину.

В свою очередь, вице-спикер Совета Федерации России Константин Косачев назвал решение британских властей о ракетах Storm Shadow безответственным. Россия должна ответить на подобное жестким и ощутимым для Украины образом, сказал он.



Украина может получить ракеты большой дальности от Великобритании – СМИ