Шольц заявил о своем намерении со временем провести телефонный разговор с Путиным

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Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что со временем намеревается провести телефонный разговор с Владимиром Путиным и обсудить ситуацию на Украине. Об этом он сообщил газете Kölner Stadt-Anzeiger.

По его словам, уже прошло много времени с последней беседы с российским президентом.

"В конечном итоге должно быть заключено соглашение между властями в Москве и Киеве", – указал канцлер.

До этого Шольц заявил, что Украина продолжит получать западные вооружения и после завершения конфликта с Россией. При этом он отметил, что этот вопрос странами Запада пока не обсуждался.

Кроме того, он заявлял, что власти ФРГ не будут осуществлять односторонних шагов в вопросе поставок оружия на Украину, чтобы предотвратить эскалацию между НАТО и Россией. Страна действует исключительно по согласованию с партнерами, говорил Шольц.

По словам канцлера ФРГ, Германия делает все возможное, чтобы не допустить эскалацию "в направлении войны России с НАТО".