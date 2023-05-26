07:51Политика
Шольц заявил о своем намерении со временем провести телефонный разговор с Путиным
Фото: kremlin.ru
Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что со временем намеревается провести телефонный разговор с Владимиром Путиным и обсудить ситуацию на Украине. Об этом он сообщил газете Kölner Stadt-Anzeiger.
По его словам, уже прошло много времени с последней беседы с российским президентом.
"В конечном итоге должно быть заключено соглашение между властями в Москве и Киеве", – указал канцлер.
До этого Шольц заявил, что Украина продолжит получать западные вооружения и после завершения конфликта с Россией. При этом он отметил, что этот вопрос странами Запада пока не обсуждался.
Кроме того, он заявлял, что власти ФРГ не будут осуществлять односторонних шагов в вопросе поставок оружия на Украину, чтобы предотвратить эскалацию между НАТО и Россией. Страна действует исключительно по согласованию с партнерами, говорил Шольц.
По словам канцлера ФРГ, Германия делает все возможное, чтобы не допустить эскалацию "в направлении войны России с НАТО".
Шольц указал на несоответствие Украины для вступления в НАТО
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