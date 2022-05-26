В Кремле прокомментировали идею создать ОЭЗ в Донбассе

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Вопросы развития ДНР и ЛНР в значительной степени актуальны для России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя инициативу создать в Донбассе ОЭЗ.

"Безусловно, вопросы развития этого государства, это два государства – ДНР и ЛНР, независимость которых мы признаем, как Российская Федерация, и, конечно, вопросы развития этих государств весьма и весьма актуальны", – цитирует его РИА Новости.

Ранее секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак выступил с предложением создать в Донбассе особую экономическую зону.

До этого Песков заявил, что будущее освобожденных территорий на Украине должно зависеть от волеизъявления их жителей. Он также отметил, что на данных территориях первоочередной задачей является решение социальных вопросов, так как некоторые районы остались без света, воды и канализации.

