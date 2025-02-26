У Кремля нет подробностей о встрече Путина и Трампа

Фото: kremlin.ru

У Кремля нет подробностей проведения личной встречи Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Официальный представитель Кремля отметил, что понимание о необходимости встречи есть. При этом она должна быть хорошо подготовлена.

Также пресс-секретарь президента сообщил, что еще один телефонный разговор Путина и Трампа пока не планируется. Он может быть проведен в случае, если у России и США возникнут насущные проблемы.

По словам Пескова, в настоящий момент страны исполняют договоренности, которых достигли на переговорах в Саудовской Аравии. Кроме того, по линии дипломатических ведомств подготавливаются контакты.

"Так дело дойдет и до подготовки встречи на высшем уровне", – заключил представитель Кремля.

Ранее Песков отмечал, что промежуточных контактов Путина и Трампа до их личной встречи не планируется. Кроме того, Москва и Вашингтон пока не продвинулись в вопросе места встречи Трампа и Путина.

В свою очередь, президент России обращал внимание, что с удовольствием встретится с американским лидером, но не смог назвать конкретные сроки встречи. Он также указал на тщательную подготовку, которая должна быть проведена перед контактом.