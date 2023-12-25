Путин отменил льготы на визы РФ для граждан ряда стран Европы

Фото: depositphotos/Alexandre17

Владимир Путин подписал закон, отменяющий льготы при оформлении российских виз для граждан нескольких европейских стран. Соответствующий документ опубликован на портале официального опубликования правовых актов.

Уточняется, что речь идет о гражданах Дании, Исландии, Лихтенштейна, Норвегии, Швейцарии и Евросоюза в целом. Теперь представители указанных стран, которые ранее освобождались от визового сбора, будут должны его уплачивать.

Среди них – близкие родственники россиян из перечисленных выше стран, школьники, студенты и аспиранты, направляющиеся на учебу и стажировку, а также участники научной, культурной и спортивной деятельности. Также в число лиц, обязанных оплачивать визовый сбор, вошли предприниматели, водители-дальнобойщики и те, кто едет в РФ для посещения гражданских и воинских захоронений.

Кроме того, текущий размер сбора изменится с 35 евро до 50–300 долларов.

Документ был разработан в качестве ответа властям Евросоюза и указанных стран, так как те ранее в одностороннем порядке поступили аналогичным образом, отменив действие договоров и повысив ставки визовых сборов.

Законопроект внесли с Госдуму 6 октября 2023 года. В пояснительной записке говорилось, что доходы от выдачи виз могут вырасти в 2,8 раза. В законодательном предложении было также сказано, что с 1 августа в РФ начала работать система электронных виз, пользоваться которой могут европейцы. Итоговая стоимость оформления электронной визы составляет 52 доллара.

Упрощенный визовый режим между Евросоюзом и РФ перестал действовать с 12 сентября 2022 года. Визовый сбор для россиян был повышен до 80 евро, а также были увеличены сроки рассмотрения заявок и введены дополнительные требования по документам.

Шри-Ланка ввела бесплатные визы для туристов из России