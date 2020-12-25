Мишустин забрал на память флакон со "Спутником V"

Фото: ТАСС/Дмитрий Астахов/POOL

Михаил Мишустин во время осмотра научно-производственного центра компании "Биокад" в Санкт-Петербурге забрал на память флакон с российской вакциной от коронавируса "Спутник V", сообщает РИА Новости.

Он в шутку предложил выкупить препарат по предельной отпускной цене. "Две тысячи – с меня. Нет, 1 942 (рубля)", – сказал Мишустин.

На предприятии премьер также посмотрел, как ведется фасовка и упаковка готовых флаконов с препаратом.

Ранее Мишустин рассказал, что вакцина от коронавирусной инфекции "Спутник V" доставлена во все регионы РФ. Премьер-министр подчеркнул, что в медицинские учреждения в январе – феврале следующего года должны поступить порядка 6,5 миллиона доз вакцины.

До этого глава Минпромторга Денис Мантуров рассказал, что к июню 2021 года в России выпустят около 30 миллионов доз вакцины. Руководитель ведомства не исключил, что этого показателя можно достигнуть быстрее.

