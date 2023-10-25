25 октября, 23:56Политика
Путин проведет совещание по ракетно-космической отрасли и встречу с учеными 26 октября
Фото: kremlin.ru
Владимир Путин встретиться с молодыми учеными и проведет совещание по ракетно-космической отрасли. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова.
Он подтвердил, что данные мероприятия планируется провести в четверг, 26 октября.
Ранее сообщалось, что в ходе тренировки с силами и средствами наземной, морской и авиационной составляющих сил ядерного сдерживания состоялись практические пуски баллистических и крылатых ракет.
До этого Владимир Путин поручил воздушно-космическим силам России на постоянной основе патрулировать воздушное пространство над Черным морем с использованием самолетов с комплексами "Кинжал".
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