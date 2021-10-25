Путин поручил доложить об увеличении объемов вакцинации от COVID-19 в РФ

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Владимир Путин поручил кабмину до 15 ноября доложить об увеличении объемов тестирования и вакцинации от коронавируса. Поручения президента опубликованы на сайте Кремля.

Речь идет в том числе об использовании экспресс-тестов. Это необходимо для раннего выявления носителей COVID-19.

Также правительство должно предусмотреть проведение мероприятий по изоляции таких лиц и лиц, находившихся с ними в контакте.

Ранее президент поручил губернаторам до 15 ноября доложить об освобождении от работы на два дня с сохранением зарплаты тех, кто сделал прививку от COVID-19. Такой пункт содержится в перечне поручений президента по итогам совещания с членами правительства 20 октября.

Замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная предположила, что показатели заболеваемости коронавирусом в России могут стабилизироваться к концу года, поскольку ограничений, которые вводятся в стране, будет достаточно, чтобы остановить рост заболеваемости.

20 октября Владимир Путин подписал указ о введении нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября на всей территории России в связи со сложной эпидемиологической обстановкой. При этом заработные платы работников сохранятся.

В Москве нерабочие дни продлятся с 28 октября по 7 ноября. В этот период будет ограничена работа большинства организаций, за исключением аптек и продуктовых магазинов.