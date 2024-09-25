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25 сентября, 15:52

Экономика

Путин назвал враждебными действия Запада в отношении российских финансовых институтов

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин назвал действия западных элит враждебными в отношении российских финансовых институтов и платежных систем. Об этом он сообщил на расширенном заседании президиума Госсовета по вопросу развития экспорта.

Президент РФ отметил, что сейчас стало сложнее получить оплату экспортных поставок и рассчитаться за импортные товары.

По словам Путина, России в определенной мере удалось решить эту проблему. Он сообщил, что доля расчетов в рублях за российский экспорт приближается к 40%, в то время как доля западных валют в этих операциях сокращается. При этом с 2021 по 2023 год доля рубля в расчетах за экспорт выросла почти в три раза, до 39%. Доля расчетов в рублях за импорт выросла на 2%, до 30% в целом.

Ранее Путин заявил, что рост ВВП в РФ по итогам первого полугодия составил 4,6%. Ожидается, что к концу года его рост будет больше прошлогоднего. Также президент отметил, что инфляция в стране имеет тенденцию к снижению. Рост ВВП Путин связал с развитием отечественного производства. По словам президента, собственное производство действует более эффективно, "подхватывая" определенные направления работы.

Столичные производители начали поставлять продукты питания за рубеж

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