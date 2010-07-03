Роскомнадзор получил новые полномочия по закону об устойчивом Рунете

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александр Авилов

Российское правительство внесло изменения в положение о Роскомнадзоре, затрагивающие вопрос реализации закона об обеспечении устойчивой работы Рунета. Документ опубликован на портале правовых данных.

В частности, Роскомнадзор будет осуществлять централизованное управление сетью связи общего пользование в случае возникновения угроз устойчивости, безопасности и целостности ее функционирования на российской территории.

Также в полномочия ведомства теперь входит безвозмездное предоставление операторам связи технических средств противодействия угрозам устойчивости, безопасности и целостности функционирования интернета и сети связи общего пользования для выявления угроз устойчивости Рунета.

Кроме этого, Роскомнадзор будет определять правила маршрутизации трафика и вести реестр точек обмена трафиком.

1 мая Владимир Путин подписал закон об обеспечении устойчивой работы Рунета в случае его отключения от глобальной инфраструктуры Всемирной сети.

Согласно закону, в случае угроз Рунету на территории страны Роскомнадзор сможет осуществлять "централизованное управление сетью связи общего пользования". Закон вступит в силу в ноябре текущего года. Положения о криптографической защите информации и национальной системе доменных имен начнут действовать с 1 января 2021 года. Внутренние сети без выхода в интернет не подпадают под действие закона.

Кроме того, предусмотрена возможность установки на сетях связи технических средств, которые будут определять источник передаваемого трафика.

В феврале Путин предупредил, что теоретически угроза отключения интернета в России существует, поэтому нужно быть к этому готовыми.