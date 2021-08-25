Шойгу предупредил об угрозе из-за доставшегося талибам оружия

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Фото: Москва 24/Никита Симонов
Министр обороны Сергей Шойгу обозначил угрозы, которые исходят от Афганистана уже сейчас. Об этом пишет РИА Новости.
По словам министра, главной угрозой является огромное количество оружия, которое досталось террористическому движению "Талибан" (запрещено в РФ). В частности, речь идет о сотнях единиц бронетехники, самолетах и вертолетах.
"Я вам скажу, что только систем ПЗРК больше сотни", – уточнил Шойгу.
Второй угрозой из Афганистана министр обороны РФ назвал наркотики. Он отметил, что данная проблема представляет опасность непосредственно для России.
"93% мирового героина – это афганский героин", – заявил Шойгу.
Он добавил, что Россия ожидала остановку наркотрафика из Афганистана после прихода в страну НАТО. Вместо этого площадь плантаций увеличилась в сто раз.
15 августа талибы объявили об установлении своего контроля над всей территорией Афганистана.
Позднее стало известно, что талибы захватили несколько американских самолетов, вертолетов и ракет. Как сообщали СМИ, данное событие вызвало обеспокоенность в Пентагоне.
В свою очередь, министр обороны США Ллойд Остин признал, что военные Соединенных Штатов не предвидели того, что падение правительства Афганистана и крах армии этой страны произойдет за 11 дней.
Шойгу заявил об угрозе из-за доставшегося талибам оружия
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