Путин и Лукашенко встретились на Валааме

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин встретился на острове Валаам (Ладожское озеро) в Карелии со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко. Об этом сообщает приближенный к пресс-службе президента Белоруссии телеграм-канал "Пул первого".

По информации агентства БелТА, белорусский лидер прилетел в Карелию в рамках официального визита, во время которого президенты обсудят текущие вопросы, связанные с развитием отношений между двумя странами, продвижение союзных проектов, а также тематику региональной безопасности и международную повестку.

Лидеры России и Белоруссии посещают остров Валаам уже не в первый раз. Путин и Лукашенко встречались там в прошлом июле, а до этого – в июле 2019-го.

Ранее Путин беседовал с Лукашенко после неформального ужина для участников саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Астане, куда российский президент прилетал 3 июля. На опубликованных кадрах было видно, как президенты двух стран обнимаются и оживленно разговаривают. Содержание их обсуждений при этом не разглашается.

Также в рамках ШОС Путин встретился с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, председателем КНР Си Цзиньпинем и прочими главами государств.

