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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, как в Кремле справляются с жарой. Об этом сообщает РИА Новости.

"Регулируем более внимательно кондиционеры в помещениях и избегаем сквозняков", – сказал Песков, отвечая на вопрос о том, какие меры принимаются для того, чтобы президент не простудился.

Как рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, во вторник, 26 июля, в столице воздух прогреется до 27–29 градусов. Самым жарким днем текущей недели станет среда, добавил синоптик. В этот день ожидается до 30 градусов тепла.

До этого Вильфанд рассказал, что в течение ближайших пяти дней теплая погода прогнозируется на всей территории европейской части России, за исключением Северо-Западного федерального округа. В регионах СЗФО, отметил Вильфанд, будет преобладать циклоническая деятельность, которая приведет к снижению температуры.

