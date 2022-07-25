Песков рассказал об установке турбины для "Северного потока"

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Турбину для "Северного потка", которую возвращают России после ремонта, установят при соблюдении всех формальностей технологического процесса, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Конечно, турбина будет установлена. Там мы знаем, что у нас есть еще неполадки с другими агрегатами, о чем тоже компании Siemens хорошо известно. Но, естественно, турбина будет установлена после завершения всех формальностей технологического процесса", – приводит его слова РИА Новости.

Песков отметил, что прокачка будет в том объеме, который технически возможен.

22 июля "Газпром" сообщил, что вновь обратился к Siemens с просьбой предоставить документы по возврату турбины для "Северного потока". Российская компания уже неоднократно направляла обращение, однако документы так и не пришли.

За день до этого агентство Reuters заявило, что турбина для "Северного потока" застряла в Германии якобы из-за отсутствия разрешения на ее обратную транспортировку со стороны России. Позднее в Кремле опровергли причастность РФ к задержке возврата турбины. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул безосновательность любых обвинений в адрес Москвы по данному поводу.

