В России стартует эксперимент по маркировке одежды

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Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление о начале эксперимента по маркировке одежды. Документ опубликован на сайте кабмина.

Эксперимент будет проходить с 27 июня по 30 ноября. В этот период планируют протестировать механизм маркирования, который, по замыслу, поможет пресекать незаконный ввоз, производство и оборот товаров. Новая мера также повысит собираемость таможенных и налоговых платежей, сказано в пояснении к документу.

Контролировать ход эксперимента по маркировке одежды будут сотрудники Минпромторга, Минкомсвязи, ФСБ, а также ФНС, ФТС и Роспотребнадзора.

В апреле 2018 года правительство РФ утвердило перечень товаров, подлежащих маркировке. Согласно этому списку, с 1 декабря 2019 года вводится обязательная маркировка одежды из натуральной или композиционной кожи, а также блузок, пальто и полупальто, накидок, плащей, курток и ветровок. В перечень также включили постельное, столовое и кухонное белье.

Ранее сообщалось, что этой осенью планируют ввести новую маркировку продуктов. ГОСТ на цветовую маркировку могут принять уже в октябре, уточнили в Росстандарте. Графические предупреждения будут размещать на упаковке или этикетке. Они представляют собой вертикальные полосы, каждая из которых соответствует одному из критически значимых пищевых веществ. Ожидается, что новый вид обозначений поможет покупателям понять, сколько сахара, жиров и соли содержится в продуктах.