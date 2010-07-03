Кондитерские изделия и сыры могут получить новую маркировку

Кондитерские изделия и сыры хотят начать маркировать, сообщает газета "Известия". Маркировка по типа "светофор" информирует о содержании сахара, соли и жиров в продуктах.
Если норма превышена, то товар получает красную полосу. Средний уровень критически значимых веществ – желтая полоса, зеленый же говорит о низком.
Сейчас такая маркировка используется производителями добровольно. Но эксперты считают, что после утверждения ГОСТа она может стать обязательной.
Пока новой маркировке не подлежат продукты с однородным составом: например, сахар, сливочное масло, шпик. В списке исключений – кондитерские изделия, напитки с подсластителями и сыры, поскольку в них содержится заведомо большое количество критически значимых веществ.
Исполнительный директор Ассоциации предприятий кондитерской промышленности "Асконд" Вячеслав Лашманкин объяснил, что кондитерские изделия не относятся к основному рациону питания. А сахар и растительные масла в них связаны с целевым предназначением и рецептурой, добавил он.
Эксперимент с маркировкой запустили 1 июня 2018 года. Роспотребнадзор выделил продукты, являющиеся основными источниками соли, сахара, трансжиров и жирных кислот. Это хлебные, мясные, рыбные, молочные, кондитерские изделия, фруктовые и овощные консервы, соки.
Осенью в российские магазины поступят продукты питания с новой маркировкой. В дальнейшем их станет больше почти вдвое.
Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, избыточным считается содержание сахара более 22 граммов на 100 граммов твердых продуктов. Низкое составляет пять граммов на 100 граммов. Более 18 граммов жиров на 100 граммов мясных и рыбных продуктов также считается высоким уровнем, а менее трех граммов на 100 граммов твердых продуктов – низким.
Кабмин расширил список подлежащих маркировке товаров
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